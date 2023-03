Vacinação contra a Covid-19 é ofertada em nove unidades neste sábado, 25

A vacinação contra a Covid-19 pode ser obtida pela população em nove unidades de saúde da Prefeitura de Manaus, neste sábado, 25/3, no horário das 8h às 12h. Coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), a campanha de imunização contra a doença já alcançou a marca de 5,1 milhões de doses aplicadas em Manaus desde o começo da vacinação, em janeiro de 2021.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, orienta que os cidadãos mantenham o esquema vacinal atualizado com as doses já liberadas, conforme os públicos preconizados pelo Ministério da Saúde. Além disso, de acordo com Shádia, é importante que as famílias levem suas crianças e adolescentes para atualizar a situação vacinal.

“Todo o avanço que já obtivemos durante a campanha de vacinação contra a Covid-19 influenciou diretamente na redução de internações e mortes pela doença, pois as pessoas com esquema vacinal atualizado estão protegidas contra as formas graves da Covid. Precisamos continuar vigilantes porque ainda estamos na pandemia, e uma das preocupações principais deve ser em receber as doses disponíveis, que são ofertadas gratuitamente por meio do Sistema Único de Saúde”, destaca Shádia.

Para receber a vacina, basta se dirigir até o ponto de vacinação mais próximo, portando documento de identidade com foto, CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS) e o cartão de vacina. A lista com os endereços pode ser conferida no link bit.ly/localvacinacovid19 e nas redes sociais da secretaria: @semsamanaus no Instagram e Semsa Manaus no Facebook.

Os usuários que têm dúvidas sobre quantas doses já receberam e quais doses estão pendentes podem fazer a consulta individual na plataforma Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br), digitando apenas o CPF.

“A secretaria estende a imunização contra a doença até os sábados, em algumas unidades estratégias, justamente para facilitar o acesso da população e oferecer esse horário alternativo para as pessoas que trabalham durante a semana. Na oportunidade, os usuários também podem acessar outros serviços de atenção básica, com intuito de fazer promoção e prevenção à saúde”, pontua Shádia.

Dados

O Vacinômetro municipal aponta que mais de 5,1 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 foram aplicadas em Manaus, até esta sexta-feira, 24/3, desde janeiro de 2021, quando a campanha foi iniciada em todo o país. Mais de 1,9 milhão de pessoas iniciaram o esquema vacinal com a primeira dose e mais de 1,6 milhão tomaram a segunda dose.

Em relação às doses de reforço, mais de 1 milhão de usuários receberam a terceira dose, 461 mil tomaram a quarta dose, e quase 2 mil, a quinta dose. A vacina bivalente já foi recebida por mais de 25 mil usuários que integram os grupos prioritários (idosos, imunossuprimidos, gestantes e puérperas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente).

Veja os pontos de vacinação contra a Covid-19 neste sábado, 25/3:

Zona Norte

– Clínica da família Carmen Nicolau – Rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº, Lago Azul;

– USF Áugias Gadelha – Rua 15, s/nº, Cidade Nova 1;

– USF Major PM Sálvio Belota – Rua Samambaia, nº 786, Santa Etelvina.

Zona Sul

– USF Doutor José Rayol dos Santos – Avenida Constantino Nery, s/nº, Flores.

Zona Leste

– USF Alfredo Campos – Alameda Cosme Ferreira, s/nº, Zumbi;

– USF Amazonas Palhano – Rua Antônio Matias, s/nº, São José Operário;

– USF Leonor Brilhante – Avenida Autaz Mirim, s/nº, Tancredo Neves.

Zona Oeste

– USF Deodato de Miranda Leão – Avenida Presidente Dutra, s/nº, Glória;

– USF Leonor de Freitas – Avenida Brasil, s/nº, Compensa 1.