Alckmin preside reunião do Conselho da Suframa e encontro com empresários

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, presidiu a primeira reunião do Conselho de Administração da Suframa (CAS), nesta sexta-feira (24), em Manaus. O evento aconteceu no Centro de Convenções Vasco Vasques, com a presença do governador Wilson Lima, membros do ministério, e demais autoridades e lideranças políticas.

Ao chegar em Manaus, Alckmin visitou o Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA). “Vamos assinar um contrato de gestão para apoiar as questões tecnológicas da região. A Zona Franca é de Manaus e do Brasil porque vai repercutir positivamente em todo o país. É um modelo de sucesso por conta de empregos gerados e empresas instaladas. Temos um caminho enorme pela frente e o CBA fará a diferença”, disse o vice-presidente.

Alckmin, em seu discurso, também destacou a Floresta Amazônica e criticou o desmatamento. O ministro informou que é preciso ter indústria, fertilizantes e demais insumos para continuar preservando e valorizando a floresta.

Para o ministro, a pauta estava repleta de boas oportunidades. “São projetos inovadores com expectativas positivas para o mercado como um todo”, comentou o ministro.

Alckmin também enfatizou a valorização do modelo Zona Franca. “Em quatro anos, ao fim do governo Lula, poderemos dizer que fizemos a diferença com a Suframa, em benefício da Amazônia e do Brasil. Queremos fazer mais e melhor”, disse Alckmin.

Já o governador Wilson Lima ressaltou que a gestão de Lula tem a Xona Franca como uma das prioridades. “Há compromissos para que o modelo Zona Franca seja mantido por muitos anos”, pontuou.

Pauta de projetos

Na pauta da reunião havia 44 projetos industriais e de serviços com investimentos de, aproximadamente, R$ 1,5 bilhão e a geração de mais de 1,5 mil novos empregos na Zona Franca de Manaus. “São números para os três primeiros anos. Os projetos são de muito destaque, como um de tira chapa com geração de mais de cem empregos, entre outras propostas como criação de computadores”, disse o superintendente interino da Suframa, Marcelo Pereira.

O evento teve caráter especial em função da comemoração do aniversário de 56 anos da Suframa e do modelo ZFM, celebrados oficialmente no último dia 28 de fevereiro.

Esta foi a 308ª Reunião Ordinária do CAS, sendo a primeira presidida pelo MDIC desde sua recriação. Outra novidade desta edição é a participação, pela primeira vez, do Ministério dos Povos Indígenas no CAS.