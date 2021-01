Vacinação de idosos em Rio Preto da Eva inicia nesta sexta-feira

Seguindo as normas para imunização impostas pelo Ministério da Saúde, a Prefeitura de Rio Preto da Eva (a 79 quilômetros de Manaus) inicia, nesta sexta-feira (29), a vacinação de idosos contra a covid-19. A população irá receber a primeira dose da Coronavac.

“Faremos uma força-tarefa para que todos os idosos do nosso município sejam vacinados sem que precisem sair de casa. Nossas equipes irão em domicílio para aplicar a vacina, em carros disponibilizados pela Prefeitura de Rio Preto da Eva. A ideia é não gerar aglomeração”, afirmou o prefeito Anderson Sousa.

De acordo com o gestor, neste primeiro momento, receberão o imunizante idosos acima de 70 anos. Serão mais de 400 pessoas a receberem a primeira dose da Coronavac.

O prefeito disse, ainda, que o município precisa de mais doses do imunizante para que todos os idosos sejam vacinados. As novas doses deverão ser repassadas em breve pelo governo.

Cautela

Sobre a questão de “fura-fila” para a vacina, que está acontecendo em boa parte do país, Anderson afirmou que a prefeitura está trabalhando com cautela para que a situação não ocorra em Rio Preto da Eva. “Nossas equipes estão trabalhando com bastante dedicação para que ninguém fure a fila e tome a vacina antecipadamente”, ressaltou.

Conforme o prefeito, Rio Preto da Eva está recebendo muitas pessoas de diferentes municípios, seja para internação no hospital, ou em busca de medicamentos e até mesmo de vacina. “Para se vacinar, é preciso apresentar identificação e temos como ver no sistema onde aquela pessoa reside. Portanto, saberemos identificar quem quiser fraudar o trabalho de imunização na nossa cidade”, salientou.