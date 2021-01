Setor de cassinos online vê crescimento no mercado brasileiro em 2020 e busca mais espaço no país

A presença da indústria de cassinos, seja no modelo tradicional ou online, é cada vez mais consolidada no Brasil, mesmo após a crise enfrentada pelo país em 2020. Por conta disso, os próximos meses prometem marcar um investimento ainda maior deste setor de diferentes formas, desde a maior presença no entretenimento digital até planos para a região do Amazonas. A ideia é aproveitar o potencial de mercado que existe no país.

Essa visão otimista é compartilhada por algumas empresas do setor. É o caso, por exemplo, da SoftGamings, que desenvolve aplicativos e jogos temáticos de cassinos online. A empresa acredita que o ano passado serviu como lição para o setor e também para os jogadores, que aprenderam mais sobre esses jogos e sobre como fazer para apostar.

Para Carlos de Melo, gestor da SoftGamings na América Latina, o sinal positivo foi o crescimento da indústria dos jogos eletrônicos, que teve um aumento recorde e arrecadou mais de US$ 150 bilhões nos últimos 12 meses. Ou seja, mesmo com a crise, os cassinos online conseguiram crescer e ganhar espaço no entretenimento digital. Isso é importante para criar uma projeção ainda mais otimista para os jogos de apostas no Brasil.

Essa discussão é algo que vem ganhando espaço até mesmo na região do Amazonas, mas de uma forma diferente. Em setembro do ano passado, em visita oficial, alguns representantes do Governo Federal comentaram sobre a importância do turismo na região. Uma das ideias colocadas na mesa foi o investimento em resorts com cassinos no estado, algo que ainda está no papel, mas que tem potencial para colocar Manaus e outras cidades do Norte na rota turística de brasileiros e estrangeiros.

Cassinos online em alta

Enquanto a ideia de construir cassinos físicos no Amazonas fica apenas no papel, a versão digital desses jogos de aposta continua a ganhar espaço em todo o Brasil. Assim como outros setores do entretenimento digital, como o de streaming de filmes e o de videogames, as novas tecnologias estão fazendo com que os cassinos online sejam cada vez mais interativos. Isso garante que a qualidade dos jogos seja igual ou até melhor que a de muitas casas de apostas tradicionais.

O uso do próprio streaming, por exemplo, é uma forma de os cassinos online oferecerem uma experiência mais real. Plataformas que oferecem jogos de cassino populares, como o blackjack, a roleta e os famosos caça-níqueis, incorporaram essa tecnologia para que os jogadores possam apostar em tempo real e tenham uma experiência mais imersiva, como se estivessem de fato em um cassino físico, com dealers e adversários jogando em tempo real e sem qualquer simulação. Essa é a mesma tecnologia que faz sucesso nas plataformas de compartilhamento de vídeo que costumam dar um foco maior para os jogos eletrônicos e também nas redes sociais mais populares. Sites como o Instagram e o Facebook, por exemplo, chamaram a atenção em 2020 por usarem o live streaming para transmitir shows ao vivo, jogos de futebol e vários outros conteúdos.

Dessa forma, o entretenimento digital acaba por conseguir ganhar mais espaço na rotina das pessoas. Seja com os cassinos online ou então em outro estilo de entretenimento, o mercado está se preparando para manter o forte crescimento que aconteceu no ano passado. Algumas pesquisas apontam que, em 2020, cerca de 40% dos brasileiros assinaram algum serviço de streaming de vídeo.

Os sites de apostas, assim como os cassinos, estão em alta e devem chamar a atenção nos próximos meses. É um setor com grande potencial, mas que ainda não foi muito explorado. Empresas como a SoftGamings buscam extamente crescer neste espaço. Entretanto, é preciso que o Brasil também esteja disposto a abrir caminho para isso, seja com as apostas online ou até mesmo com os resorts de cassinos no Amazonas. Afinal, a economia brasileira vai precisar ficar ainda mais versátil para se recuperar da crise que enfrentou recentemente.