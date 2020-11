Venezuelana é assassinada a facadas e marido é suspeito de ter cometido o crime

MANAUS – Uma venezuelana identificada como Franyerlis Pastor Escobar, 25, foi morta com pelo menos duas facadas, na avenida E, antiga Juruti, situada no bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste de Manaus, na manhã deste domingo (1). O companheiro da vítima, Rodrigo Alfonzo Mendoza, 39, foi detido na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), como suspeito do crime.

Conforme um policial militar identificado apenas como “T. Conceição”, da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a divisão de polícia foi acionada para um caso de homicídio executado a facadas. Os PMs que atenderam a ocorrência encontraram a mulher estirada no chão, além do suspeito que seria o seu próprio companheiro que acabou sendo detido para prestar esclarecimentos na Delegacia de Homicídios e Sequestro, (DEHS).

Por Correio da Amazônia

Foto: Divulgação