Verstappen vence de ponta a ponta o GP da Estíria

Max Verstappen saiu vencedor de mais uma batalha contra Lewis Hamilton neste domingo, ao vencer o GP da Estíria. Liderando da primeira até a última volta da prova no Circuito de Spielberg, “casa” da RBR, o holandês faturou sua quarta vitória no atual campeonato da Fórmula 1 sem grandes ameaças do heptacampeão da Mercedes, que chegou em segundo. Depois de três provas difíceis em Mônaco, Azerbaijão e França e largando em quinto após ser punido por rodar no pitlane nos treinos livres, Valtteri Bottas volta a subir ao pódio em 2021 ocupando a terceira colocação.

Sergio Pérez, colega de Verstappen na RBR, perdeu tempo com um primeiro pit stop lento na metade da disputa e chegou em quarto lugar – perdendo, no fim, a volta mais rápida para Hamilton após um segundo pit stop do britânico. Lando Norris, que partiu da terceira colocação, ficou em quinto. A prova contou ainda com a batalha de recuperação da dupla da Ferrari: Carlos Sainz, que não avançou ao Q3 na classificação e largou apenas em 12º; completou a corrida em sexto; Charles Leclerc, que se envolveu em um incidente na primeira volta, caindo de sétimo para 17º, terminou em sexto.

Com a vitória, Verstappen amplia sua vantagem na liderança do campeonato sobre Hamilton de 12 para 18 pontos, somando 156 ao todo. Pérez se mantém em terceiro, com 96 pontos – dez a mais que o quarto colocado, Lando Norris. Com os 15 pontos do pódio, Bottas permanece em quinto na tabela, mas diminui a desvantagem para o britânico da McLaren de 17 para 12 pontos, com 74. No Mundial de Equipes, a RBR disparou; são 252 pontos contra 212 da Mercedes, uma diferença de 40.

Resultado da prova

Partindo de um inédito décimo lugar, George Russell, da Williams, chegou a ganhar duas posições durante a corrida mas abandonou com problemas no motor na 39ª volta. Lance Stroll, Fernando Alonso e Yuki Tsunoda completam as dez primeiras colocações.

