Vestido de aniversariante pega fogo em festa de 15 anos

O vestido da estudante Bianca Macanoni, de 15 anos, pegou fogo durante a sua festa de debutante, que aconteceu na sexta-feira (12), em Manaus. Apesar do susto, ela não se feriu e garantiu que a festa foi um sucesso.

O incidente aconteceu durante a apresentação da aniversariante aos convidados. Ao g1, ela contou que chegou a pedir fogos durante a preparação da festa, mas não foi avisada que, de fato, haveria esse momento. Foi então que aconteceu o susto.

“Eu tinha pedido os fogos, mas falaram que não, pois haveria o canhão de fumaça para esse momento. Até aí tudo bem. Quando abriu a cortina, os fogos subiram. O fotógrafo pediu para eu me afastar e dar uma inclinada para as fotos. Foi nessa hora que eu passei por cima dos fogos”, disse.

Bianca conta que não chegou a sentir o vestido queimar. No entanto, durante a descida, uma fumaça começou a sair da roupa e a perna da jovem ardeu.

“Eu não senti nada. Mas aí alguém gritou que estava pegando fogo. Dei umas batidinhas no vestido e continuei a descer. Começou a sair uma fumaça preta, mas eu não percebi. Só que aí veio todo mundo para cima de mim, a minha perna começou a arder e aí eu desci o mais rápido possível”, explicou.

No entanto, o incidente não apagou o brilho da festa de 15 anos da jovem. Passado o susto, ela dançou a valsa e curtiu o momento com a família e os amigos.

“Depois disso, eu fui para a valsa e continuei a festa. Foi tudo incrível. Foi uma festa linda, top! Fiz uma dança com as minhas amigas, me diverti e isso que importa no final”, concluiu.

Fonte: g1