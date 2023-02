Web faz comparação de mulheres que viraram influenciadoras depois de barraco na Bemol

Ismaely Aline e Iris Sales se tornaram influenciadoras em Manaus após viralizar um vídeo nas redes sociais de Ismaely fazendo barraco em uma loja Bemol, onde Iris trabalhava, no dia 8 de fevereiro deste ano, e a acusar de ter caso extraconjugal com seu marido, chamando-a de ‘prostituta’. O caso ganhou repercussão nacional e as duas ficaram famosas na web chegando a trabalhar com divulgação de empresas em seus perfis.

Iris Sales já conseguiu 100 mil seguidores depois do ocorrido enquanto Ismaely Aline atingiu 79 mil. Semanas após o famoso barraco internautas apontam que o desempenho de Ismaely como influenciadora é melhor que o de Iris, que até retirou de seu perfil no Instagram contato para parceria com empresas.

“Não perco um storie da Ismaely ,ela tem uma boa dicção e leva jeito pra publis e sem contar que ela passa uma vibe massa pra quem assiste”, disse uma internauta em post na página Fofoquei AM.

“Minha gente, fui lá olhar os ‘storys’ ela [Iris] fala pausadamente, não sabe para onde olhar no celular, parece uma fala forçada, não vi conteúdo, nada produtivo. Se eu fosse ela, de um limão faria uma limonada, já que diz chupar gostoso, que gosta de contos eróticos (pq diz que não passou de uma conversa picante) faria o conteúdo dela voltado pra isso, pq o que tem de macho seguindo ela para ver putaria, não tá pra gibi 😂”, avaliou outra.

