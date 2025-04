Wilker Barreto discute Zona Franca e expansão da AM-010 com Serafim Corrêa

Em busca de soluções concretas para fortalecer a economia do Amazonas, o deputado estadual Wilker Barreto (Mobiliza) esteve, nesta segunda-feira (7), com o Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Serafim Corrêa. O encontro teve como objetivo alinhar ações em defesa da Zona Franca de Manaus e tratar da expansão e modernização da rodovia AM-010, importante eixo de ligação entre a capital e o interior do Estado.





Como presidente da Comissão de Indústria, Comércio e Zona Franca da Assembleia Legislativa, Wilker Barreto destacou a necessidade de medidas urgentes para garantir a expansão do Polo Industrial de Manaus. O parlamentar chamou atenção para a falta de áreas disponíveis para instalação de novas empresas e defendeu a duplicação da AM-010 até Rio Preto da Eva como estratégia fundamental para destravar o crescimento econômico e atrair investimentos ao interior do estado.

“Nós estamos trazendo uma pauta, que já está no radar da Sedecti, da expansão da área de terreno da Zona Franca, porque nós já não temos mais espaço para novas empresas e esse é um gargalo de curtíssimo prazo. Fiz um indicativo ao governador, para que a gente possa, através de empréstimos mesmo, na capacidade de endividamento, duplicar a AM-010, pelo menos agora no primeiro momento, até Rio Preto da Eva. Porque nós temos uma prorrogação do modelo econômico até 2073, mas se não tivermos espaços, como as empresas vão se instalar e como empregos serão gerados?”, questionou.

O secretário Serafim Corrêa reconheceu a importância da pauta apresentada por Wilker Barreto e reforçou que a proposta vai ao encontro das demandas do setor produtivo. Segundo ele, a expansão da AM-010 ajudaria a reduzir o custo dos terrenos e abrir novas possibilidades para a instalação de empresas.

“Seu pleito é uma reivindicação também das empresas, que hoje tem duas dificuldades: o preço está muito caro e está caro exatamente pela falta de oferta. Havendo o alargamento da rodovia até Rio Preta da Eva você vai aumentar a oferta e com isso vai baixar o preço dos terrenos de modo geral. Portanto sua reivindicação é justa, é racional e já está no radar do governo do estado para que a gente possa avançar”, afirmou o secretário.

A reunião reforça o compromisso do deputado Wilker Barreto em buscar soluções estruturantes para o desenvolvimento do Amazonas. A expectativa é que as pautas avancem com prioridade e se traduzam em oportunidades concretas para a população, com mais investimentos, geração de empregos e fortalecimento da economia regional.