Wilson Lima anuncia mutirões de vacina em 5 municípios para este sábado

Neste sábado (10), cinco municípios terão o mutirão “Vacina Amazonas”, conforme anúncio do governador Wilson Lima. Com essas novas ações, a campanha Vacina Amazonas, contra a covid-19, realizada em parceria com municípios para acelerar a imunização no estado – vai totalizar dez municípios.

“A vacina é a arma mais poderosa que a gente tem contra a Covid-19 e nós não podemos relaxar. No próximo fim de semana, nós estaremos em cinco municípios fazendo esse trabalho com os mutirões de vacinação. Itacoatiara, Iranduba, Urucará, São Sebastião do Uatumã e Itapiranga. E aqui faço o apelo para que as pessoas procurem os postos e façam sua imunização”, anunciou o governador logo após visitar a Fundação de Vigilância em Saúde Drª Rosemary da Costa Pinto (FVS-RCP), novo nome que o órgão recebe em homenagem a ex-diretora-presidente do órgão, vítima da Covid-19.

Segundo Wilson Lima, a estratégia do Governo do Estado é criar um “cinturão de imunização” ao acelerar a vacinação na capital e nos municípios próximos, devido ao fluxo de pessoas vindas de outros estados e países para Manaus, especialmente por conta do Polo Industrial.

Além dos mutirões, o Governo do Amazonas tem auxiliado as prefeituras enviando vacinadores e técnicos aos municípios. “Nós montamos, inclusive, uma força-tarefa para ajudar no avanço da vacinação, principalmente naqueles municípios em que há uma maior dificuldade para que avancem”, declarou Wilson Lima.

Em seis edições do mutirão – duas realizadas em Manaus – mais de 216 mil pessoas já receberam a primeira dose. A primeira edição do Vacina Amazonas imunizou 141 mil pessoas na capital nos dias 11 e 12 de junho.