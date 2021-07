Bandidos explode carro-forte no interior do Ceará

Uma quadrilha explodiu um carro-forte na manhã desta terça-feira (6) em um distrito de Piquet Carneiro, a 332 km de Fortaleza. Conforme testemunhas relataram aos policiais, criminosos foram vistos deixando o local após a explosão com armas com destino a Mombaça, cidade vizinha. Não há relatos de pessoas feridas.

Conforme a Polícia Civil, criminosos em quatro carros e uma motocicleta abordaram e forçaram o carro-forte a parar na rodovia CE-060 por volta das 9h. Em seguida eles colocaram explosivos no veículo.

Equipes das Polícias Civil e Militar das cidades de Acopiara, Mombaça e Iguatu realizam buscas na região com objetivo de identificar e prender os suspeitos. Ninguém foi preso.

Ainda conforme a polícia, veículos utilizados pelo banco criminoso foram encontrados destruídos na região. Nenhum valor foi levado do carro-forte.

Os policiais reforçaram as buscas e fizeram cerco nas estradas que ligam as cidades de Mombaça, Piquet Carneiro e Acopiara, região onde ocorreu o ataque criminoso.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao local por volta das 10h para controlar as chamas. A perícia policial também tem equipe no local e investiga o crime.

