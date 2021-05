Wilson Lima anuncia patrocínio de R$ 2,5 milhões ao futebol amazonense

O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou, na tarde deste sábado (22/05), o patrocínio de R$ 2,5 milhões aos times de futebol profissional amazonense – masculino e feminino – e o pagamento de fomento no valor de até R$ 40 mil para 37 federações esportivas do estado realizarem projetos para o setor. Com essas operações e o Auxílio Estadual para profissionais do esporte, as medidas anunciadas neste ano pelo governador para o segmento chegam a mais de R$ 6,9 milhões.

O anúncio do patrocínio e do pagamento de fomento ocorreu na Arena da Amazônia, minutos antes do jogo da final do Campeonato Amazonense 2021, entre os times Manaus Futebol Clube e São Raimundo Esporte Clube. Segundo Wilson Lima, o esforço do Governo do Amazonas para atender o setor será um socorro financeiro mediante as perdas causadas pela pandemia.

Os anúncios do governador do Estado foram bem recebidos pelas federações e dirigentes dos clubes. “O esporte é saúde, o esporte é lazer. E, nesse momento de pandemia, o governador, sensibilizado, também aporta recursos para o nosso futebol, onde atletas estão sem receber em muitos clubes, são famílias inteiras que vivem e dependem do esporte, e não é só futebol. O governador está vendo o esporte de uma maneira geral”, disse Luís Mitoso, presidente do Manaus Esporte Clube.

Patrocínio – O Governo do Amazonas vai repassar a verba por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (FAAR) para a Federação Amazonense de Futebol (FAF) que, por sua vez, realizará o pagamento aos clubes.

Cada um, dos nove clubes que participaram do Campeonato Amazonense de Futebol 2021, receberá R$ 100 mil. Será repassado o valor de R$ 75 mil a dois times Amazonenses que estarão no Campeonato Brasileiro série D. O clube participante do Campeonato Brasileiro série C receberá o patrocínio de R$ 200 mil.

Além disso, dois clubes participantes do Campeonato Brasileiro série A2 Feminino receberão o patrocínio de R$135 mil cada. O patrocínio do Governo do Amazonas engloba, ainda, o valor R$ 280 mil para a operacionalização do Campeonato Amazonense 2021, por custo de jogos; e a cota master de patrocínio da Federação Amazonense de Futebol no valor de R$ 700 mil.