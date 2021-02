Wilson Lima assina carta para volta de leitos do SUS

O governador do Amazonas, Wilson Lima, e mais oito chefes de executivo estadual assinaram uma carta que pede ao governo federal a retomada imediata da habilitação de leitos para a covid-19 do Sistema Único de Saúde (SUS). Os governadores fazem parte do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal (CAL).

“´É vital a retomada da habilitação de leitos no âmbito do SUS, sob pena de se agudizar o problema do subfinanciamento em meses decisivos no enfrentamento à pandemia”, diz trecho da carta.

Ainda no documento, os governadores pedem a volta do auxílio emergencial. O benefício, segundo eles, deve ser retomado porque a pandemia voltou a registrar elevado número de casos e óbitos.