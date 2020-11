Wilson Lima entrega mais de 400 equipamentos especiais a pacientes com deficiência

O governador Wilson Lima entregou, nesta segunda-feira (09/11), 430 equipamentos para pessoas com deficiência atendidas pelo Centro Especializado em Reabilitação III (CER III), da Policlínica Codajás, no bairro Cachoeirinha, zona sul de Manaus.

Foram entregues Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME), como cadeiras de rodas e muletas canadenses, a 30 pacientes que fazem acompanhamento na unidade da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), onde são oferecidos atendimentos com equipe multidisciplinar.

“Não há outra maneira de você conhecer a realidade das pessoas a não ser ir olhar no olho e entender o que acontece lá na ponta. Hoje nós estamos fazendo aqui a entrega de órteses, próteses, cadeiras de rodas e outros equipamentos. São 430 itens que vão melhorar a vida daquelas pessoas que têm algum tipo de limitação física. Isso nos traz uma realização enquanto gestor público, enquanto cidadão, de que nós estamos fazendo a diferença na vida das pessoas que mais precisam”, afirmou o governador.

Durante a solenidade, ele também anunciou a reforma das instalações do CER III e a revitalização da Policlínica Codajás, previstas para 2021.

“Nós temos um programa chamado ‘Saúde Amazonas’, que trabalha todos os aspectos do atendimento na área de saúde, com a reforma de algumas unidades, com a ampliação de algumas estruturas, com a contratação de pessoal e com a entrega de materiais. Todas essas ações vão ajudar a melhorar a qualidade do atendimento”, frisou Wilson Lima.

Inclusão – Entre as OPMEs entregues, estão 100 cadeiras de rodas, 116 cadeiras de banho, 130 bengalas articuladas para deficiência visual e 60 muletas canadenses. Os materiais foram adquiridos com recursos do Ministério da Saúde (MS). Para evitar aglomerações, a entrega está acontecendo desde o dia 05 de novembro.

“A Policlínica Codajás é referência para pessoas com necessidades especiais. Aqui nós temos um centro de reabilitação e estamos entregando mais de 400 itens, uma quantidade superior ao que já foi entregue nos últimos quatro anos, então é um esforço do Governo do Estado, através do programa ‘Saúde Amazonas’, que está resgatando o débito com a população nesse momento”, destacou o secretário de Saúde, Marcellus Campêlo.

De acordo com o diretor da policlínica, Rainer Figueiredo, os equipamentos vão permitir a inclusão social dos pacientes, que terão mais mobilidade e qualidade de vida.

“A inclusão desses pacientes de volta na sociedade acontece através da entrega desses materiais, e é isso que a gente preconiza, essa entrega de materiais para que esses pacientes consigam ter a sua atividade de vida diária de forma bem plena”, disse.

Investimentos – Nesta segunda-feira, o governador também entregou ao CER III uma van adaptada para facilitar o transporte dos pacientes, além de dois aparelhos de eletrocardiograma e dois desfibriladores para a Policlínica Codajás.

“Essa van vai ser importante para fazer a locomoção daqueles pacientes que têm maior necessidade, maior dificuldade de chegar até a unidade de saúde. E eu já determinei ao secretário de Saúde que faça o levantamento de quantas outras vans serão necessárias para garantir o atendimento a todas essas pessoas”, ressaltou Wilson Lima.

Acesso ao serviço – O Centro Especializado em Reabilitação é um serviço oferecido pelo Governo do Amazonas a pacientes – adultos e crianças – com deficiência física, auditiva e visual.

Para ter acesso aos equipamentos, é necessário realizar inscrição nos locais que oferecem o serviço: o CER II, na Policlínica Antônio Aleixo (rua Getúlio Vargas, s/n, Colônia Antônio Aleixo), que oferece reabilitação física e intelectual; e o CER III, na Policlínica Codajás (av. Codajás, nº 26, Cachoeirinha), que oferece reabilitação física, auditiva e visual.

No momento da inscrição, é preciso apresentar os seguintes documentos (original e cópia): carteira de identidade, registro de nascimento (se for menor de idade), cartão do SUS, CPF, comprovante de residência, encaminhamento médico com diagnóstico e n° do CID.