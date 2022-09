Wilson reafirma compromisso com trabalhadores do comércio, indústria e de cooperativas de reciclagem

O candidato à reeleição pelo União Brasil, governador do Amazonas Wilson Lima, se reuniu hoje, 20 de setembro, com trabalhadores do comércio, indústria e de cooperativas de reciclagem para reafirmar compromissos para o novo mandato. Ele almoçou com colaboradores da Yamaha, que emprega 3,6 mil pessoas, e se reuniu com 300 funcionários da Apa Móveis e 700 recicladores que atuam em cooperativas em Manaus.

Acompanhado do candidato a vice-governador, Tadeu de Souza, no almoço, Wilson destacou sua atuação em defesa da Zona Franca de Manaus (ZFM) e recebeu apoio dos colaboradores da Yamaha. Na gestão de Wilson, com dois anos de antecedência, foram prorrogados os incentivos estaduais para as empresas instaladas na ZFM até 2032.

O governador também ressaltou o trabalho em defesa da competitividade da Zona Franca, entre os quais o que garantiu a manutenção das vantagens comparativas frente a mudanças promovidas pelo Ministério da Economia em relação ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Wilson disse que, sempre que preciso, recorrerá ao Supremo Tribunal Federal (STF) para defender os empregos do Polo Industrial de Manaus.

Em conversa com 700 recicladores, Wilson disse que vai apoiar iniciativas para regulamentação da profissão, o que daria a possibilidade da categoria, por exemplo, fazer operações de crédito. Ele destacou a importância da categoria para defesa da Amazônia por reutilizar matérias-primas que seriam descartadas na natureza.

Já no Centro de Distribuição da Apa Móveis, Wilson reformou o compromisso de atrair novos investimentos para o Amazonas e gerar novos postos de trabalho. Durante a gestão do candidato do União Brasil, outras redes do varejo entraram no mercado da capital e também interior.