Amazonastur avalia potencial turístico de comunidade do Iranduba

Técnicos da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) estão avaliando o potencial turístico da comunidade ribeirinha Nova Vila, no município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus). Em visita à comunidade, na segunda-feira (19/09), os técnicos do órgão estadual de turismo orientaram a população acerca de cursos e projetos.

A chefe do Departamento de Produtos e Projetos (DPP) da Amazonastur, Raíssa Tavares, relata que a comunidade solicitou auxílio com a elaboração de um roteiro turístico.

“Nós fizemos esse levantamento para saber os potenciais que podem ser desenvolvidos aqui, de forma que a gente diversifique os atrativos que nós oferecemos já no estado do Amazonas. Essa comunidade tem um potencial a ser explorado porque conta um pouco da história do nosso Amazonas, porque tem um campo de seringueiras, tem as ruínas de um casarão da borracha”, disse.

De acordo com o presidente do setor de turismo de Nova Vila, Fernando Melo, a cooperação da Amazonastur vai possibilitar o desenvolvimento da comunidade. “A parceria maior é essa: que a Amazonastur venha ajudar a gente com cursos, com a prática, em como fazer o turismo se tornar melhor, porque, para o turismo ficar bem melhor, só depende de nós”, afirmou.

Os técnicos da Amazonastur se reuniram com toda a comunidade e identificaram os cursos que poderiam ser realizados em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) no local, além de direcionar sobre a questão de financiamentos e investimentos que podem ser realizados para alavancar o turismo, uma vez que já há um fluxo de turistas no local.