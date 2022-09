Zé Dirceu prevê a chance de Lula vencer no primeiro turno

O petista já afirmou que não ocupará cargos em um eventual governo Lula

O ex-ministro José Dirceu não faz parte da coordenação da campanha de Lula, mas tem atuado nos bastidores pela eleição do petista. Hoje, a previsão de Dirceu sobre a chance de Lula conseguir a vitória no primeiro turno não está consolidada, apesar de acreditar que isso seja possível.

— É mais provável que tenha segundo turno. Não é impossível, porém, que venha no primeiro turno — afirmou à coluna. Neste ano, o petista já afirmou que não ocupará cargos em um eventual governo Lula.

A pesquisa Ipec divulgada segunda-feira mostra Lula com 52% dos votos válidos, o que lhe dá chances de vencer no primeiro turno.

Em conversas recentes com empresários e lideranças de movimentos populares, Zé Dirceu tem destacado que a campanha deve concentrar esforços no Rio de Janeiro na reta final. Ele vê a liderança de Lula em Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, como consolidada.

Autor: Por Bela Megale

