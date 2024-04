ADS divulga lista de fornecedores habilitados para o programa Promove Escolas da Floresta

A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), divulgou, nesta terça-feira (23/04), o resultado do Edital nº 001/2024-CIL/ADS referente ao Programa de Regionalização do Mobiliário Escolar (Promove) Escolas da Floresta, na edição do Diário Oficial do Estado do Amazonas nº 35.206, de 18 de abril de 2024. A lista dos habilitados está disponível no site da ADS: www.ads.am.gov.br/.





A diretora-presidente da ADS, Michelle Bessa, destacou a importância do programa. “Esse programa não apenas fortalecerá ainda mais o setor moveleiro, mas também contribuirá para a geração de mais empregos e renda. Agradecemos a todos os envolvidos e desejamos sucesso nessa nova etapa”, disse.

Moveleiros de todos os municípios do Amazonas tiveram a oportunidade de se credenciar e, após a verificação da documentação, estarão habilitados a integrar o programa da ADS. A iniciativa beneficiará as Escolas da Floresta dos municípios de São Sebastião do Uatumã, Presidente Figueiredo, Beruri, Canutama, Tapauá, Borba, Novo Aripuanã e Manicoré.

O projeto prioritário Promove Escolas da Floresta integra o programa Educa + Amazonas, lançado no ano de 2021 e tem o objetivo implementar, na rede estadual, o olhar sobre a Educação Ambiental a partir de modelos de sustentabilidade socioambiental, com o desenvolvimento de tecnologias apropriadas. As escolas, projetadas para ter um baixo impacto ambiental, serão construídas em modelo sustentável, com a utilização de madeira de manejo florestal sustentável.

Ao todo, serão adquiridos por meio do programa, aproximadamente 2.808 mobiliários escolares, o investimento é da ordem de R$ 1.321.290 em recursos para aquisição dos móveis. Os móveis que deverão ser fornecidos são: cadeira de madeira para escritório, carteira escolar com prancheta, banco comprido em madeira, estante dupla face, beliche de madeira e mesa redonda para reunião.