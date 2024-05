Aeroporto de Porto Alegre é fechado por tempo indeterminado devido a fortes chuvas

O Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, encerrou suas operações na noite desta sexta-feira (3) devido às fortes chuvas que assolaram a região. Com mais de 50 mortes registradas no estado em decorrência dos temporais, a segurança de funcionários e passageiros tornou-se a principal preocupação das autoridades aeroportuárias.





Ao longo do dia, 17 voos, entre chegadas e partidas, foram cancelados, impactando significativamente o fluxo de viagens na região. A Fraport, empresa responsável pela administração do terminal, anunciou que o fechamento é por tempo indeterminado, priorizando a segurança em meio às condições climáticas adversas.

As companhias aéreas Azul, Latam e Gol adotaram medidas para mitigar os transtornos aos passageiros afetados. A Azul optou por cancelar todos os voos programados para o Aeroporto Salgado Filho até as 12h de domingo (5), orientando os clientes a ficarem atentos às comunicações por e-mail, SMS e WhatsApp para atualizações sobre seus voos.

A Latam seguiu a mesma linha, suspendendo as operações até as 12h de sábado (4) e oferecendo flexibilidade comercial para passageiros com voos marcados até domingo (5). Enquanto isso, a Gol estendeu o cancelamento até as 23h59 de domingo (5), permitindo que os passageiros afetados deixem o valor da passagem em crédito ou alterem suas reservas sem taxas adicionais.

A situação em Porto Alegre foi agravada pela cheia do Guaíba, que ultrapassou 4,6 metros, e pelos alagamentos em algumas áreas da Zona Norte, onde está localizado o aeroporto. Com os acessos rodoviários restritos, as operações aéreas foram severamente comprometidas, levando as companhias aéreas a adotarem medidas excepcionais para garantir a segurança e o bem-estar de seus passageiros.

