Ajudante de peixeiro, é assassinado a tiros na Compensa

MANAUS – Rosenildo da Silva Miranda, que tinha 26 anos, foi executado com cinco disparos de arma de fogo pelo corpo na rua Cirilo Neves, bairro Compensa três, zona Oeste de Manaus. Segundo informações repassadas pela polícia militar. Três homens armados, atravessaram a via e executaram a vítima que tinha acabado de sair de uma banca de peixe no qual teria passado o dia trabalhando.

O corpo do homem foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal, (IML), e a Delegacia de Homicídios e Sequestros, (DEHS), deve investigar o caso.

Por Correio da Amazônia