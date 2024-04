Alberto Neto aproveita ida de Débora Menezes ao exterior para denunciar o Brasil e coloca sua filha na presidência do PL Mulher

Alberto Neto troca a presidência do PL Mulher nomeando a própria filha. Coronel Menezes diz que a sua filha Débora Menezes ainda não foi comunicada





Enquanto a deputada estadual Débora Menezes se ausentou do cargo na Aleam para denunciar a ‘Justiça Brasileira’ no exterior, o pré-candidato à Prefeitura de Manaus e deputado federal Capitão Alberto Neto (PL) aproveitou para substituí-la da presidência do PL Mulher Manaus e nomeou sua própria filha Raissa Cavalcante, para o mesmo cargo.

Fora do País denunciando a Justiça brasileira

Neto aproveitou a vacância de Débora que está fora do cargo na ALEAM, para ‘sacar’ a deputada da presidência.

Débora foi cumprir pauta do seu partido no exterior, que segundo eles, devem “denunciar abusos da Justiça Brasileira”, abusos esses, acredita-se, contra membros do seu próprio partido, que supostamente participaram e planejaram o golpe do 08 de janeiro de 2023, além de outros crimes ainda investigados pela Polícia Federal (PF) e pela Procuradoria Geral da República (PGR).

Covardia de Alberto Neto

Revoltado, o Coronel Menezes, o pai da deputada, que estava à frente frente PL Mulher desde o mês de março de 2023, classificou como covardia a atitude de Alberto Neto em nomear a própria filha ao cargo e diz que Débora não foi comunicada sobre a decisão até o presente momento.

O nome de Raissa Cavalcante, embora não seja conhecida no meio político, também foi anunciado nas redes sociais de Capitão Alberto Neto, PL Mulher e Partido Liberal – Amazonas.