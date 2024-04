‘Montanha de lixo’ do deputado Amom Mandel será retirada com coletiva de imprensa no Aterro Sanitário

Secretário Sabbá Reis convoca imprensa para a retirada da ‘montanha de lixo’ deixada pelo deputado Amom Mandel, na porta do Aterro Sanitário de Manaus, nesta segunda feira (14)





O secretário Municipal de Limpeza Pública (SEMULSP), Sabbá Reis, está pautando a imprensa manauara para acompanhar, nesta segunda feira (14), às 16h30, a retirada da montanha de lixo deixada pelo deputado federal Amom Mandel (Cidadania), em frente ao aterro sanitário de Manaus, na KM-19 da rodovia AM-010, com direito a discurso.

A atitude do deputado Amom Mandel, inclusive, foi motivo de denúncia na Polícia Federal por prática de crime ambiental.

Entenda o caso

Por volta do meio-dia do sábado (13), a Prefeitura de Manaus anunciou que Amom Mandel havia despejado um caminhão com seis toneladas de lixo em via pública, sem qualquer justificativa legal. O crime ambiental, segundo a prefeitura, afronta a legislação vigente, e a prefeitura considerou a atitude do parlamentar como criminosa.

Por sua vez, Amom Mandel disse que os caminhões com o lixo foram barrados na entrada do aterro sanitário por fiscais da Semulsp e isso gerou revolta entre os voluntários, que protestaram, derramando o lixo na entrada do aterro.

O embate entre Amom e a Prefeitura, para saber de quem foi a culpa pelo lixo na rua, teve grande repercussão na mídia local e fortes críticas dos opositores políticos partidários, durante todo o dia de ontem (13), nos pequenos, médios e grandes portais do Estado.

O principal crítico foi o pré-candidato à prefeitura de Manaus, Marcelo Ramos (PT), que qualificou ‘o bate boca’ como uma “briga de criança” e de “baixaria”, sem que eles tivessem o direito de fazer isso com a população de Manaus.