Alison dos Santos conquista medalha de prata no Mundial de Atletismo

O brasileiro Alison dos Santos conquistou a medalha de prata na final da prova dos 400m com barreiras no Mundial de Atletismo, disputado em Tóquio, no Japão.





Alison, medalhista de bronze na Olimpíada de Paris 2024, terminou a prova com o tempo de 46s84. Rai Benjamin, dos Estados Unidos, terminou com a medalha de ouro, finalizando com 46s52. O bronze foi para o catari Abderrahman Samba, com tempo de 47s06.

A grande decepção da prova ficou com Karsten Warholm, bicampeão olímpico. O norueguês chegou a derrubar uma barreira e terminou a prova na quinta colocação, com o tempo de 47s58.

Esta é a segunda vez que Piu, como é conhecido, conquista uma medalha em um Mundial. Na edição de 2022, realizada em Eugene, nos Estados Unidos, o brasileiro foi campeão da prova, com o tempo de 46s29, o melhor da sua carreira.

Fonte: CNN Brasil