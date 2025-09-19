Polícia divulga imagem de professor procurado por estupro de aluna de 12 anos em Manacapuru

AMAZONAS | A Polícia Civil de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), divulga a imagem do professor Silvio da Silva Matos, de 40 anos, procurado pelo crime de estupro de vulnerável de uma aluna de 12 anos. O crime foi praticado em 2023.


Segundo a delegada Joyce Coelho, as investigações começaram após a mãe da vítima registrar um Boletim de Ocorrência (BO) na delegacia. Ela relatou que descobriu o crime quando a filha informou que o professor a assediava por meio de redes sociais, insistindo em manter contato e enviando conteúdos pornográficos.

“Um Inquérito Policial (IP) foi instaurado para apurar os fatos, resultando na solicitação de prisão preventiva contra o suspeito, que foi decretada pelo Poder Judiciário. O indivíduo foi afastado da escola que lecionava e atualmente está foragido”, informou a delegada.

