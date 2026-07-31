Pé-de-Meia não caiu em julho? Veja quando o pagamento volta

Estudantes que recebem o Pé-de-Meia não tiveram uma nova parcela depositada em julho. A pausa, porém, faz parte do calendário de pagamentos de 2026 e não significa suspensão do benefício.

Os repasses serão retomados entre 24 e 31 de agosto, de acordo com o mês de nascimento do estudante. Confira:





• Janeiro e fevereiro: 24/8

• Março e abril: 25/8

• Maio e junho: 26/8

• Julho e agosto: 27/8

• Setembro e outubro: 28/8

• Novembro e dezembro: 31/8

A próxima parcela será referente à frequência registrada em maio e junho. Para receber, é necessário ter pelo menos 80% de frequência escolar.

O Pé-de-Meia também prevê outros incentivos, como R$ 1 mil pela conclusão de cada ano letivo e R$ 200 para quem participar do Enem. Ao longo do ensino médio, o estudante pode acumular até R$ 9.200.

A consulta aos pagamentos pode ser feita pelo Caixa Tem e pelos canais oficiais do programa.