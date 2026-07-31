Prefeitura de Manaus nomeia 1.456 aprovados do cadastro de reserva da Semsa

A Prefeitura de Manaus já nomeou 1.456 candidatos aprovados no cadastro de reserva do concurso público da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) realizado em 2021. As convocações representam um aumento de 72,95% em relação às 2.001 vagas previstas inicialmente nos editais.

Desde 2021, a administração municipal realizou 3.452 nomeações por concurso público para atuação na rede municipal de saúde. Segundo a Semsa, todos os 1.996 candidatos aprovados dentro do número de vagas foram chamados, além dos candidatos que estavam no cadastro de reserva.





Os dados foram apresentados durante a 7ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal de Saúde (CMS/Manaus), realizada na quarta-feira (29), no Distrito de Saúde Oeste, no bairro da Paz.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Nagib Salem, o concurso foi realizado por meio de três editais, destinados a médicos, profissionais de nível superior, médio, médio técnico e fundamental, além de condutores de motolância e ambulância.

Do total de vagas iniciais, 124 eram destinadas a médicos, 1.822 para os cargos de Especialista em Saúde e Assistente em Saúde e 55 para condutores.

A Semsa informou que novas convocações ainda poderão ocorrer, conforme a disponibilidade orçamentária. A secretaria também acompanha casos de exoneração, aposentadoria e desistência para avaliar a necessidade de reposição dos profissionais.

“Temos orgulho do fato de que a maioria dos 11.878 servidores da saúde é concursada, o que permite o aprimoramento constante do processo de trabalho e melhor planejamento das ações de saúde”, afirmou Nagib Salem.

Prazo dos concursos

O concurso para médicos teve a validade encerrada em 26 de maio deste ano. Já o processo seletivo para os cargos de Especialista em Saúde e Assistente em Saúde permanece válido até 25 de agosto. Para os condutores, o prazo termina em 1º de dezembro de 2026.

A apresentação dos dados ao Conselho Municipal de Saúde ocorreu após o órgão receber questionamentos da população sobre as convocações e a proximidade do fim do prazo de validade de parte dos concursos.

Além das nomeações, a reunião do CMS/Manaus também contou com a apresentação do relatório consolidado e do relatório final da 10ª Conferência Municipal de Saúde, realizada em junho.

O documento reúne as propostas e diretrizes aprovadas durante a conferência, que serão encaminhadas para a etapa estadual. Manaus terá 340 delegados eleitos na conferência municipal para participar da Conferência Estadual de Saúde, prevista para ocorrer entre março e maio de 2027.