ROCAM apreende drogas e mais de R$ 1,8 mil após traficantes fugirem na Cidade de Deus

MANAUS | Policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (ROCAM) apreenderam drogas, uma balança de precisão e R$ 1.841 em espécie durante uma ação realizada na tarde desta quinta-feira, (30), na Rua Cesareia, bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe da ROCAM recebeu uma denúncia, por meio do WhatsApp da unidade, informando que um grupo de pessoas estaria comercializando entorpecentes em frente a uma residência da região.





Ao chegar ao endereço indicado, os policiais flagraram vários suspeitos, que fugiram ao perceber a aproximação da viatura, abandonando uma mochila com o material ilícito. Apesar das buscas realizadas nas proximidades, nenhum dos envolvidos foi localizado.

Na mochila, os militares encontraram três porções médias de substância com características de maconha, cinco porções médias de suposto oxi, 15 porções médias de suposta cocaína, uma balança de precisão e R$ 1.841 em dinheiro.

Todo o material apreendido foi encaminhado ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado e serão adotadas as medidas cabíveis. Até o momento, ninguém foi preso.

Por Correio da Amazônia