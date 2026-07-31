David Almeida é recebido com carreata e lança candidatura de Vivi Lira na zona Leste de Manaus

Recebido com uma carreata e manifestações de apoio dos moradores da Colônia Antônio Aleixo, na zona Leste de Manaus, o candidato ao Governo do Amazonas, David Almeida (Avante) participou, na noite desta quinta-feira (30), do lançamento da candidatura de Vivi Lira a deputada estadual pelo Avante.

O encontro reuniu moradores, lideranças comunitárias, apoiadores e representantes do partido, além da candidata a vice-governadora Dra. Shádia, da candidata à Câmara dos Deputados Dra. Aryel Almeida e da ex-primeira-dama de Manaus, Izabelle Almeida.





Em seu discurso, David lembrou que a Colônia Antônio Aleixo foi o primeiro bairro a receber uma agenda oficial de sua gestão como prefeito, em 2021, e apresentou um balanço das obras realizadas na região, como a reforma de 7 escolas, a implantação do Prato do Povo, a revitalização do CRAS, a reforma do Complexo Esportivo Edivaldo Barreto, o recapeamento de ruas, entrega de 2,7 mil títulos de imóveis regularizados, além da construção do futuro Parque Encontro das Águas Rosa Almeida.

“Foi aqui que fiz minha primeira agenda como prefeito. Volto para prestar contas do que realizamos e dizer que estou preparado para fazer pelo Amazonas o mesmo trabalho que fizemos em Manaus”, afirmou.

A candidata a vice-governadora, Dra. Shádia destacou o perfil de Vivi Lira e disse que sua trajetória sempre esteve voltada ao cuidado com as pessoas. “A Vivi não quer um cargo para ser política. Ela quer um trabalho para cuidar de gente. Tudo isso é um chamado para estar perto das pessoas e continuar servindo quem mais precisa”, declarou.

Na sequência, Dra. Aryel Almeida ressaltou a importância da liderança de David Almeida para as transformações promovidas na capital e defendeu uma maior participação feminina na política. “Por melhores que fossem as intenções da Vivi e da Shádia, se não fosse o David Almeida como prefeito, nada disso teria acontecido. Nós mulheres somos maioria e precisamos ocupar os espaços de decisão para cuidar das pessoas”, afirmou.

Encerrando o encontro, Vivi Lira afirmou que sua candidatura representa a continuidade de um trabalho construído ao lado das comunidades e agradeceu o apoio recebido durante a caminhada. “Hoje nós precisamos de mais mulheres na política. Somos maioria e sabemos cuidar das pessoas. É com esse compromisso, com temor a Deus e muito trabalho, que coloco meu nome à disposição da população”, disse.

O lançamento da candidatura reforçou a mobilização do Avante na zona Leste de Manaus, marcando mais uma agenda da campanha de David Almeida ao Governo do Amazonas e de seus candidatos proporcionais.