Prefeitura realiza força-tarefa de infraestrutura no Lírio do Vale durante programa ‘Manaus que a Gente Cuida’

A Prefeitura de Manaus intensificou, nesta quinta-feira (30), os serviços de infraestrutura no bairro Lírio do Vale, zona Oeste da capital, durante a sexta edição do programa “Manaus que a Gente Cuida”. As ações são executadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) em diferentes pontos da comunidade.

As equipes trabalham simultaneamente nas ruas São José e 2, com serviços de manutenção asfáltica e recuperação da rede de drenagem profunda. A iniciativa busca melhorar as condições de tráfego, ampliar a segurança e reduzir problemas provocados pelo período chuvoso.





Na rua São José, os trabalhadores realizam a recuperação do pavimento, com preparação da base, aplicação de imprimação e colocação de nova camada de massa asfáltica. O objetivo é eliminar os trechos deteriorados e garantir melhores condições de circulação para veículos e pedestres.

Morador da região, o pensionista Silvino Gomes, de 63 anos, destacou a importância da intervenção. Segundo ele, o surgimento de buracos após as chuvas prejudicou o trânsito no local.

“É muito bom ver essa melhoria chegando à nossa rua. Depois do período de chuvas surgiram muitos buracos, e agora a prefeitura está resolvendo esse problema. Só temos a agradecer pelo trabalho que está sendo feito aqui”, afirmou.

Na rua 2, outra equipe atua na recuperação da rede de drenagem profunda. Os trabalhos incluem o anelamento da tubulação e a reconstrução da caixa coletora, medidas voltadas a melhorar o escoamento das águas das chuvas e reduzir o risco de alagamentos.

A dona de casa Luana Almeida, de 34 anos, contou que a comunidade havia solicitado a intervenção. “Nós procuramos o distrito de obras e hoje estamos vendo a equipe aqui trabalhando. Ficamos muito felizes, porque é uma melhoria que vai beneficiar toda a comunidade”, disse.

O secretário municipal de Infraestrutura, Madson Rodrigues, afirmou que a atuação integrada busca levar os serviços públicos diretamente aos bairros e atender demandas apontadas pelos moradores.

Segundo a Prefeitura, o programa “Manaus que a Gente Cuida” reúne diferentes secretarias municipais em operações conjuntas, com o objetivo de acelerar a execução de serviços e solucionar problemas de infraestrutura e outras áreas nas comunidades.