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Prefeitura de Parintins recebe homenagem internacional da IOV pelo fortalecimento do Festival Folclórico

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Redação 2
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Foto: Divulgação/ SECOM

A Prefeitura de Parintins recebeu reconhecimento internacional da Organização Internacional de Folclore e Artes Populares (IOV) durante a cerimônia de abertura da III Assembleia IOV das Américas, realizada nesta quarta-feira (29), na cidade de Nova Petrópolis (RS), dentro da programação oficial do 53º Festival Internacional de Folclore.

A homenagem foi concedida à Prefeitura Municipal de Parintins em reconhecimento ao compromisso institucional com a valorização, preservação e promoção da cultura popular por meio da realização e do apoio ao Festival Folclórico de Parintins, considerado o maior espetáculo folclórico a céu aberto do mundo.


O momento integra a primeira edição da “Homenagem Oficial de Reconhecimento à Contribuição para as Culturas Populares e ao Patrimônio Cultural Imaterial”, criada pela IOV Continente América para destacar manifestações culturais, instituições e expressões coletivas que desempenham papel fundamental na preservação, valorização e difusão das culturas populares brasileiras nos cenários nacional e internacional.

O documento entregue à Prefeitura destaca que o Festival Folclórico de Parintins vai além do espetáculo apresentado no Bumbódromo. A manifestação reúne tradição, memória coletiva, pertencimento comunitário e criatividade popular por meio dos bois-bumbás Caprichoso e Garantido, consolidando-se como uma das maiores expressões da cultura popular brasileira e patrimônio vivo da Amazônia.

Representando o prefeito Mateus Assayag, a secretária extraordinária Daniela Canto destacou que a homenagem reconhece o compromisso da gestão municipal com a valorização da cultura popular e fortalece a projeção de Parintins no cenário internacional. “Hoje, o nosso festival é reconhecido internacionalmente e isso tem contribuído para ampliar a visibilidade do município e fortalecer o desenvolvimento cultural, turístico, patrimonial e econômico de Parintins. Somos uma cidade pujante, de forte identidade cultural, e fortalecer essa identidade é fortalecer o próprio município”, afirmou.

Ao lado de Parintins, também foram homenageados o Carnaval de São Paulo, representado pelas Escolas de Samba, e o Círio de Nazaré, importantes patrimônios culturais brasileiros reconhecidos pela contribuição à memória, identidade e diversidade cultural do país.

A homenagem internacional reafirma o papel da Prefeitura de Parintins no fortalecimento das políticas públicas voltadas à cultura e reconhece o trabalho desenvolvido para preservar e difundir o Festival Folclórico de Parintins, projetando a identidade amazônica e as manifestações populares brasileiras para o mundo.

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