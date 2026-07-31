Passarela da avenida Pedro Teixeira ganha revitalização em obra noturna em Manaus

Prefeitura de Manaus iniciou na noite de quinta-feira, 30/7, a revitalização da passarela localizada na avenida Pedro Teixeira, com acesso à avenida Constantino Nery. A intervenção integra o pacote de modernização das passarelas da capital e é executada no período noturno para reduzir os impactos no tráfego e garantir mais segurança, acessibilidade e conforto aos usuários.

O secretário municipal de Infraestrutura, Madson Rodrigues, destacou que a atuação das equipes durante a noite reforça o compromisso da gestão municipal em manter Manaus em constante transformação, sem comprometer a mobilidade urbana.





“A determinação do prefeito Renato Junior é que a cidade permaneça em obras todos os dias, inclusive durante a noite, quando realizamos intervenções que exigem maior atenção ao fluxo de veículos. Enquanto durante o dia nossas equipes atuam nos bairros com obras de infraestrutura, à noite avançamos na revitalização dessas importantes estruturas, garantindo mais segurança, acessibilidade e qualidade para a população”, afirmou o secretário.

Nesta primeira etapa, os trabalhadores executam o jateamento e a lavagem completa da estrutura, preparando a passarela para as fases seguintes da obra. O cronograma prevê ainda a revisão do guarda-corpo metálico, pintura da estrutura e do piso, implantação de cobertura metálica, instalação de iluminação em LED, nova sinalização e demais serviços de revitalização.

A professora de música Karla Farias, de 20 anos, elogiou a iniciativa ao acompanhar o início dos trabalhos.

“É muito importante ver a prefeitura cuidando das passarelas, porque são estruturas utilizadas diariamente por milhares de pessoas. Essa revitalização traz mais segurança e mostra o compromisso da gestão com a população”, destacou.

A revitalização integra o pacote de modernização das passarelas e viadutos de Manaus, reafirmando o compromisso da Prefeitura de Manaus em investir na conservação da infraestrutura urbana, oferecendo mais segurança, funcionalidade e qualidade de vida para quem utiliza diariamente esses equipamentos públicos.