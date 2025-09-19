Militares das Forças Armadas terão aumento nos soldos em 2026; veja valores atualizados

Os militares das Forças Armadas receberão, a partir de janeiro de 2026, um reajuste de 4,5% nos soldos. O aumento corresponde à segunda parcela da medida provisória que concedeu um reajuste total de 9% ao vencimento básico da tropa – a primeira parte já havia sido paga em abril de 2025.





Com isso, oficiais e praças terão seus soldos atualizados. Confira alguns exemplos:

• Almirante de Esquadra, General de Exército e Tenente-Brigadeiro: de R$ 13.471 para R$ 14.711

• Coronel (Capitão de Mar e Guerra): de R$ 11.451 para R$ 12.505

• Capitão-Tenente/Capitão: de R$ 9.135 para R$ 9.976

• Primeiro-Tenente: de R$ 8.245 para R$ 9.004

• Suboficial e Subtenente: de R$ 6.169 para R$ 6.737

• Terceiro-Sargento: de R$ 3.825 para R$ 4.177

• Soldado/Marinheiro-Recruta: de R$ 1.078 para R$ 1.177

(Confira a lista completa com todas as patentes no quadro oficial de soldos.)

Além do soldo, os militares podem receber adicionais e gratificações que, juntos, chegam a dobrar os vencimentos. Entre os principais estão:

• Adicional militar (13% a 28% do soldo, conforme a hierarquia);

• Adicional de habilitação (12% a 30% para quem conclui cursos de especialização);

• Adicional de permanência (5% ao permanecer em serviço após o tempo mínimo para aposentadoria, podendo aumentar a cada promoção);

• Adicional de compensação orgânica (10% a 20% para atividades especiais como voo, salto ou mergulho).

Há ainda gratificações por localidade especial (10% ou 20% para quem serve em regiões inóspitas) e por representação (destinada a oficiais-generais e militares em cargos de comando, viagens ou missões oficiais).

A atualização salarial busca valorizar os profissionais das Forças Armadas e garantir melhores condições para a carreira militar.

Fonte: UOL