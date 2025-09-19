Manaus recebe comitiva do Banco Mundial e apresenta avanços na revitalização do centro histórico

Manaus busca um novo patamar de desenvolvimento e abriu as portas para uma comitiva do Banco Mundial, de olho em potenciais investimentos para a cidade. Em uma agenda intensa, iniciada na segunda, 15/9, e encerrada na quinta-feira, 18/9, a prefeitura e diversas secretarias municipais participaram das apresentações dentro do Programa de Eficiência Fiscal e Ambiental da capital (Proefis).





Durante os encontros, o Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) reforçou a pauta de reabilitação urbanística na cidade, com apresentações estratégicas sobre os projetos de revitalização do centro histórico, com os resultados dos projetos de reabilitação urbana, posicionando o programa “Nosso Centro” como uma referência de sucesso.

Na quinta-feira (18), em uma das etapas decisivas da missão do Banco Mundial, gestores e técnicos do Implurb mostraram como a revitalização do centro histórico já é uma realidade. O diretor de Planejamento da autarquia, Pedro Paulo Cordeiro, detalhou as obras que transformaram a área, como o complexo mirante Lúcia Almeida, o largo de São Vicente, o Casarão Thiago de Mello e o píer Manaus 355, que, hoje, atraem milhares de visitantes. E mostrou potenciais pontos de investimento, com as outras etapas em curso do programa.

O vice-presidente do Implurb, Antonio Peixoto, destacou a importância estratégica do encontro. “O Banco Mundial está reunido com diversas secretarias estratégicas, e em função disso, solicitou uma apresentação do ‘Nosso Centro’, que tem obras consolidadas e segue com novas etapas”, explicou Peixoto. As discussões abordaram, ainda, temas como o plano municipal de sustentabilidade e o IPTU progressivo, demonstrando o planejamento robusto que pode atrair os recursos.

A participação do Implurb na missão é considerada fundamental. O instituto tem assento permanente no Conselho Municipal de Gestão Estratégica (CMGE), o que garante uma posição estratégica para captar os recursos que podem transformar o futuro urbano da capital. As negociações com o Banco Mundial representam uma grande oportunidade para consolidar as políticas públicas da gestão e garantir um futuro de desenvolvimento para Manaus.

A comitiva do Banco Mundial manteve reuniões com diversas secretarias consideradas estratégicas, incluindo as pastas de finanças, planejamento urbano, emprego e renda, gestão estratégica, comércio informal e meio ambiente.