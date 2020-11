Alto índice de 80% em vitória de Anderson é resultado de muito trabalho

Com um desempenho administrativo extremamente positivo ao longo de quatro anos, o prefeito Anderson Sousa se credencia para vencer as eleições municipais deste ano, no próximo domingo (15), com uma das maiores votações já registrada na história do município.

Conforme pesquisa do Instituto Perspectiva, o candidato à reeleição tem 78,3% das intenções de voto e podendo chegar em um índice mais alto no computo geral das urnas.

Além dessa previsão, a pesquisa apontou que a administração de Anderson Sousa tem 52,1% de aprovação dos moradores. “Esse alto índice de intenções de votos e de aprovação da nossa gestão é devido à transformação que aconteceu em nossa cidade. Houve uma verdadeira revolução na saúde, na educação, na infraestrutura e em todas as áreas”, apontou o assessor de comunicação Erlan Roberto.

“O município estava em situação difícil, com muitos problemas financeiros. Mas o prefeito Anderson Sousa conseguiu arrumar a casa em apenas quatro anos”, completou o Erlan.

Com dezenas de obras concluídas em quatro anos e algumas em pleno andamento, dão a certeza da reeleição do prefeito Anderson Sousa e a garantia de que o município de Rio Preto da Eva passará por um processo de desenvolvimento que o colocará no topo da lista dos maiores do Estado.

A pesquisa do Instituto Perspectiva foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AM-06559/2020 e com índice de confiança de 95%. Trezentas pessoas foram entrevistadas nas áreas urbana e rural de Rio Preto da Eva.