Amazon Union conquista Copa Brasil de Luta Livre Esportiva

A equipe Amazon Union foi a grande campeã da Copa Brasil de Luta Livre Esportiva 2023, realizada no último domingo (05/03), na quadra poliesportiva da Assembleia Legislativa do Amazonas – Avenida Mário Ypiranga Monteiro, em Manaus.

O pódio foi completado pelas equipes Jefferson Testa/Octavio Almeida, CT Brunocilla/Projeto Mais Que Vencedores, Projeto Suçuarana e CT Jesus Brothers. O campeonato abriu o calendário de eventos da luta livre em 2023 no estado do Amazonas.

Segundo o mestre Totonho Aleixo, que foi um dos organizadores da competição pela Federação Amazonense de Luta Livre Esportiva e Submission (Fasub), aproximadamente 500 atletas disputaram a Copa Brasil.

“Tivemos a participação de quase 500 atletas num evento de excelência, casa cheia e um show de lutas e nível técnico altíssimo, principalmente nos combates que envolveram a molecada”, disse Totonho.

O dirigente agradeceu o apoio dos deputados Delegado Péricles e Roberto Cidade, pela cessão do espaço, que se transformou na casa da luta livre nos últimos anos. O ginásio é coordenado por Elvys Damasceno, liderança do jiu-jítsu amazonense.

“Agradeço, em nome da comunidade da luta livre, toda a parceria com os deputados Delegado Péricles e Roberto Cidade, que são parceiros da Fasub e do esporte em geral. Hoje temos um espaço fantástico para os eventos, com segurança, estacionamento e excelente estrutura para os atletas e suas famílias”, destacou.