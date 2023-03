Wilson Lima entrega novos leitos no Hospital e Pronto-Socorro da Criança Zona Sul

O governador do Amazonas, Wilson Lima, realizou nesta quarta-feira (08/03) a entrega de leitos clínicos no Hospital e Pronto-Socorro da Criança Zona Sul (HPSC). A unidade passa a contar com 117 novos leitos, dez a mais, em uma estratégia do Governo do Amazonas para o enfrentamento da sazonalidade de doenças respiratórias, com maior capacidade para atendimentos e possíveis internações.

“A gente tem agora um período de chuva em que aumentam consideravelmente as síndromes respiratórias, e aí tem Covid-19, tem H1N1, tem dengue, enfim, todas aquelas viroses, e os nossos prontos-socorros, principalmente o infantil, acabam ficando lotados por conta disso. Hoje, temos aqui uma lotação de, aproximadamente, 65% dos leitos. Então a gente trabalha com uma margem de segurança muito interessante e o nosso pessoal está muito atento, intensificando o atendimento para que a gente dê conta dessa demanda”, disse o governador Wilson Lima.

O atendimento será destinado ao público de 6 a 17 anos, 11 meses e 20 dias, atendendo ao que preconiza o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), sendo o primeiro Pronto-Socorro Infantil com suporte de atendimento para essa faixa etária.

As obras de ampliação iniciaram no segundo semestre de 2022, em uma parceria entre a Secretaria de Estado da Saúde (SES-AM) e a Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE).

Especialidades

O HPSC alcançou marcas históricas na saúde do estado do Amazonas, com aproximadamente 3 milhões de atendimentos desde a sua inauguração em 1990, realizando cerca de 80 mil atendimentos anualmente em diversas especialidades, como: serviços de cirurgia, fisioterapia geral e respiratória, ortopedia, fonoaudiologia, gastroenterologia, exames laborais e referência em queimaduras.

Mais leitos no Amazonas

Em janeiro deste ano, o governador Wilson Lima entregou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica do Hospital Infantil Dr. Fajardo, na avenida Joaquim Nabuco, Centro. Sem reforma há mais de 20 anos e com apenas quatro leitos de UTI em estrutura antiga, a unidade passou por ampliação e, agora, conta com nove leitos de alta complexidade, sendo um de isolamento, atendendo a padrões técnicos.

Na primeira gestão do governador Wilson Lima, o número de leitos gerais ofertados pelo SUS e de UTI teve um aumento aproximado de 24% na rede estadual, representando 1.072 leitos a mais em 2022 em comparação a 2019. No mesmo período, houve um acréscimo de 37% na oferta de leitos complementares de UTI e Unidade de Cuidados Intermediários (UCI), representando 258 a mais no total destes em 2022 em comparação a 2019.

O serviço especializado também está sendo ampliado no interior, estruturando as UTIs, até então concentradas na maioria dos casos na capital. No total, já foram implantados 11 leitos de UTI no Hospital Regional Dr. Jofre de Matos Cohen, em Parintins, dez leitos no Hospital Regional de Tefé e dez leitos na Unidade Hospitalar de Tabatinga. Os investimentos foram de mais de R$ 6 milhões, incluindo reformas das unidades, aquisições de equipamentos e contratação de profissionais.

“Os investimentos na saúde têm sido grandes no governo Wilson Lima. Ano passado, inauguramos cinco Caics com especialistas pediátrico, neurologista e gastroenterologista. O governador vai entregar também UTIs neonatais no interior, tudo isso para que a gente continue levando a melhor assistência de saúde à população”, disse o secretário de saúde do Amazonas, Anoar Samad.