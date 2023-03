Shakira fatura milhões com músicas sobre fim de relacionamento com Piqué

A cantora Shakira aproveitou o polêmico término com Piqué para lançar três grandes hits no início deste ano: “Te Felicito”, “Monotonía” e “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53” . As obras da colombiana relataram o fim do relacionamento com o ex-jogador do Barcelona e geraram uma quantia milionária para os cofres da artista.

De acordo com o estudo realizado pelo site espanhol Sport, as canções geraram 1,1 bilhão de plays nas plataformas digitais. A pesquisa apontou que o Spotify paga 0,037 centavos por cada reprodução de uma música, enquanto o YouTube paga 0,0069 centavos pelo play. Com os números, a cantora colombiana arrecadou cerca de 21 milhões de euros, aproximadamente R$ 116 milhões.

A artista falou pela primeira vez para a mídia sobre o término com o ex-marido e o sucesso das músicas nas plataformas digitais. Em um programa do canal mexicano ‘Las Estrellas’, a cantora declarou que tinha o sonho de criar filhos com “pai e mãe sob o mesmo teto, mas os planos caíram por terra e a vida está a recompensando de outra forma.

– Estou no centro, acho que também comprei a história de que uma mulher precisa de um homem para se completar e ter uma família, também vivi aquele sonho de que os filhos tenham pai e mãe sob o mesmo teto. Nem todos os sonhos se realizam na vida, mas a vida procura uma maneira de te compensar, e comigo tem feito isso mais do que com meus filhos – afirma a colombiana que acrescentou.

– Também descobri nesta fábula que precisava de um homem, mas sempre fui emocionalmente independente, já me apaixonei pelo amor e acho que consegui entender esta história de outra perspectiva e sinto que sou suficiente para eu mesmo – concluiu.

Shakira e Pique terminaram em junho do ano passado após a cantora descobrir uma possível traição do jogador. Tempos depois, o ex-jogador do Barcelona confirmou o relacionamento com Clara Chía, atual namorada apontada como pivô para o fim da relação com a cantora colombiana.

Fonte: Lance