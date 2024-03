Amazonas realiza multivacinação nas escolas para atualização do esquema vacinal

Com o objetivo de avançar nas coberturas vacinais em menores de 15 anos, o Amazonas inicia a estratégia de multivacinação nas escolas 2024 para esse grupo de pessoas com esquema vacinal atrasado, a partir desta terça-feira (19/03). A ação segue a recomendação do Ministério da Saúde em parceria com o Ministério da Educação e as orientações constam na Nota Técnica Nº16 disponível em: https://abre.ai/je5V.





A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), por meio da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), e as Secretarias Municipais de Saúde implementam a vacinação na escola em seus territórios até 19 de abril.

De acordo com a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, a estratégia de Vacinação na Escola, em 2024, segue a programação do Programa Saúde na Escola (PSE). “A estratégia de multivacinação nas escolas é para oportunizar o acesso àqueles que desejam atualizar sua caderneta de vacinação, mas não conseguem chegar no posto de saúde no horário de rotina”, explica.

O responsável pela Vigilância Epidemiológica da FVS-RCP, Alexsandro Melo, informou que a FVS-RCP realizou treinamento junto aos coordenadores municipais de imunização para realização da campanha. “Saúde e educação é uma parceria que sempre dá certo e, neste momento, as etapas das ações na escola seguem os cronogramas programados pelas secretarias municipais de saúde que executam a vacinação em suas cidades”, esclareceu.

Entre as atividades a serem realizadas, segundo a gerente de imunização da FVS-RCP, Angela Desirée, estão ações educativas, além do reforço à importância da vacinação na prevenção de doenças imunopreveníveis.

“Essas ações devem ser implementadas em todos os municípios do estado. Além disso, a FVS-RCP dispõe de estoque estratégico de vacinas de rotina para disponibilizar e atender a estratégia de vacinação nas escolas”, destaca Angela.

Multivacinação

A estratégia poderá envolver todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação, visando resgatar todas as doses do esquema vacinal que estiverem faltando de crianças e adolescentes menores de 15 anos. As vacinas são: Poliomielite inativada (VIP), Poliomielite oral (VOP), Pentavalente, Tríplice Viral, Febre Amarela, Tríplice viral, HPV e Meningocócica ACWY.