Municípios do Amazonas participam da última capacitação do Selo UNICEF em Manaus

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), em parceria com o Governo do Amazonas e a organização não-governamental Visão Mundial, promove o 6º Ciclo de Formação do Selo UNICEF – Avaliando Conquistas & Identificando desafios, em Manaus, até às 17h desta terça-feira (19), no Centro de Educação Profissional Padre Estélio Dalison (Cetam), localizado na rua Brasília, S/N, bairro São Jorge.





“O momento é decisivo para consolidar o trabalho realizado pelas gestões municipais na entrega de políticas, programas, projetos e serviços de qualidade que garantem uma vida melhor para cada criança e adolescente e, como consequência, para toda a sociedade”, disse Debora Nandja, chefe do escritório do UNICEF em Manaus.

Durante o encontro, as equipes municipais receberão orientações sobre o 2º Fórum Comunitário e terão a oportunidade de fazer uma revisão geral de entregas, prazos e metodologia de certificação. Participam do evento os técnicos e gestores das equipes dos 55 municípios do Amazonas inscritos nesta edição do Selo UNICEF.

A coordenadora de projetos da Visão Mundial, Lucinete Bezerra, afirma que o encontro presencial é um momento para integrar e dar suporte técnico aos municípios nas entregas das ações nessa reta final da iniciativa. “Preparamos um encontro com uma dinâmica para que todos os municípios possam participar e entender as atividades que ainda precisam ser realizadas, principalmente sobre a realização do 2º Fórum Comunitário, atividade obrigatória para a certificação do Selo UNICEF. Temos certeza que será um momento enriquecedor para as equipes municipais e que conseguirão avançar em todas as ações propostas pela iniciativa”, finalizou Lucinete.

Nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima, o Selo UNICEF, edição 2021-2024, é implementado pela Visão Mundial. O Selo UNICEF é uma iniciativa do UNICEF para fortalecer as políticas públicas municipais voltadas para crianças e adolescentes. Ao aderir ao Selo UNICEF, os municípios assumem o compromisso de manter a agenda de suas políticas públicas pela infância e adolescência como prioridade. A metodologia inclui o monitoramento de indicadores sociais e a implementação de ações que ajudem o município a cumprir a Convenção sobre os Direitos da Criança, que no Brasil é refletida no Estatuto da Criança e do Adolescente. A adesão ao Selo UNICEF é espontânea.