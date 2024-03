Amazonas recebe sete navios na temporada de cruzeiros internacionais em março

A Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) dá continuidade ao calendário da temporada de cruzeiro de 2023/2024 para o mês de março. Prestes a chegar a sua reta final, a expectativa é de que sete navios atraquem na capital ao longo do mês.





O Navio MSC Poesia, de bandeira panamenha, chega a Manaus nesta quarta-feira (13/03), às 8h, com 2150 passageiros e 977 tripulantes, sendo o maior da temporada. O desembarque ocorrerá no porto de Manaus e a embarcação ficará até às 18h, desta quinta-feira (14/03).

O receptivo conta com apresentação de boi-bumbá, cerimônia da entrega de placa para o comandante do navio, entrega de mapas da cidade, pesquisa de satisfação, atendimento bilíngue no Centro de Atendimento ao Turista (CAT), no porto.

De acordo com o calendário da temporada de Cruzeiros 2023/2024, o navio Viking Sea, da empresa Viking Ocean, de bandeira norueguesa, está previsto para atracar na capital nesta quinta-feira (14), a partir das 12h.

A presença marcante de turistas internacionais destaca-se, com visitantes majoritariamente dos Estados Unidos (68,20%), seguidos pelo Reino Unido (14,41%) e Canadá (9,24%).

Com uma projeção otimista, estima-se que aproximadamente 25 mil turistas passem pela região até o encerramento da temporada 2023/2024 de cruzeiros na Amazônia. Esse número expressivo reforça a posição da região como um destino turístico cada vez mais atrativo e procurado pelos visitantes, destacando sua riqueza natural e cultural.

Segundo o presidente da Amazonastur, Ian Ribeiro, a pesquisa para a temporada de cruzeiros 2023/2024 indicou que a Segurança é um dos aspectos mais elogiados pelos cruzeiristas que chegaram a Manaus.

“Os turistas estão altamente satisfeitos com os serviços na capital, com índices impressionantes de aprovação. A segurança pública, por exemplo, recebeu uma avaliação superior a 85,51%. Os guias de turismo também alcançaram uma satisfação acima de 95,51%. Informações turísticas com 91,93. Portanto, a cidade se preparou de maneira excepcional para receber esses navios de cruzeiro”, comentou.

Até o momento, dois navios já marcaram presença na região no mês de março, sendo o MS Marina (05/03) e o Seabourn Quest em (09/03).

Os próximos a atracarem Manaus são:

MSC Poesia – 13 de Março 2024 Viking Sea – 14 de Março 2024 Amadea – 15 de Março 2024 Hanseatic Inspiration – 21 de Março 2024 Hanseatic Inspiration 11 de Abril 2024

Para finalizar a temporada de cruzeiro, o navio Silver Wind chegará em Manaus em 13 de Abril e ficará até o dia seguinte.