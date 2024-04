Amom foi fazer “curso para prefeito” na cidade de São Paulo, a mesma que ataca a ZFM

De olho na Prefeitura de Manaus, o pré-candidato Amom Mandel (Cidadania), pretende se especializar na arte de ser prefeito de uma cidade do porte de Manaus. Vai fazer curso de gestão pública (prefeito). O problema é o local escolhido para as aulas: São Paulo.





O Estado do Sudeste brasileiro, São Paulo, aproveita toda e qualquer oportunidade para atacar a Zona Franca de Manaus (ZFM), que gera 500 mil empregos. Talvez porque existe medo de perder poder econômico para o parque fabril amazonense.

Sefaz de São Paulo

Nas redes sociais, Amom publicou que faltou ao expediente na Câmara dos Deputados, em Brasília, para visitar a Secretaria de Fazenda de São Paulo. Segundo ele, a ida foi para “saber o que há de bom para Manaus em termos de gestão”.

Sociedade na na Farias Lima

Outra contradição envolvendo Amom é que ele é sócio de uma empresa registrada em São Paulo, a A.M Lins Filho e-Com Equipamentos Digitais LTDA.

Fundado em 2019, o empreendimento está localizado na Avenida Paulista, endereço nobre da capital de São Paulo e um dos metros quadrados mais caros do Brasil, conhecida como Faria Limas Lima, o paraíso dos investidores.

Capital

Contudo, todavia, o capital da empresa instalada neste paraíso financeiro do Brasil, é de R$ 10 mil, com atuação no ramo de alimentos e equipamentos de telefonia e comunicação, produção de vídeos e programas de televisão, fornecimento de serviços de hospedagem na internet e publicidade, entre outros.

Ataques corriqueiros

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sempre que pode, profere ataques à ZFM. No ano passado, ele criticou a criação da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) sobre importação, produção ou comercialização de bens que tenham a industrialização incentivada na Zona Franca de Manaus (ZFM).

“A Cide da Zona Franca, desculpa, é algo que traz uma ineficiência muito grande, não faz o menor sentido”, disse Tarcísio de Freitas. “Incentivo para a indústria automobilística [do Nordeste]? E a indústria automobilística de São Paulo e do Paraná? Temos outras indústrias automobilísticas que geram emprego e que estão investindo em tecnologia”, completou.

Veja vídeo postado no AM Post: