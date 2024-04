Comunidade oferece curso sobre voto consciente e combate à corrupção eleitoral

A Paróquia de São Vicente de Paulo realizará no próximo sábado(20), às 18h, no Centro Comunitário Irmã Regina, bairro Compensa 2, um curso sobre leis de combate à corrupção eleitoral e a importância do voto consciente nas eleições de 2024, em parceria com Comitê Amazonas de Combate à Corrupção, o Movimento Fé e Cidadania e a Arquidiocese de Manaus.





A lei 9.840/99 que combate a compra de votos e a lei da Ficha Limpa, bem como os canais oficiais para o envio de denúncias contra a corrupção eleitoral serão temas abordados no curso. A importância do voto consciente que objetiva o bem comum também estará na pauta.

O evento é aberto para toda comunidade da Compensa e será conduzido pelo pároco de São Vicente de Paulo, padre Paolo Cugini e pelo promotor de justiça do MPE/AM e membro do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção, Flávio Mota Silveira.