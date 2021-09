Anderson Silva vence Tito Ortiz com nocaute no 1° round

Aos 46 anos, Anderson Silva segue mais implacável do que nunca. Neste sábado, em sua segunda luta desde que retornou ao boxe, o Spider venceu Tito Ortiz com um nocaute espetacular com 1min21s do primeiro round. A luta aconteceu em Hollywood, na Flórida, Estados Unidos, no coevento principal de Vitor Belfort x Evander Hollyfield.

– Não fiquei surpreso com o resultado, porque eu treinei para isso. É um trabalho árduo que envolve toda a minha comissão técnica e sparring. Agora é voltar a treinar para buscar uma nova luta – disse Anderson ainda no ringue.

O combate deste sábado foi regado à polêmica. Nesta sexta, Tito Ortiz pesou 91kg na pesagem oficial, 3kg a mais que o peso combinado entre os atletas. A falha do americano fez Anderson Silva reclamar publicamente do rival, chamando-o de não-profissional. Apesar da polêmica na balança, a luta foi confirmada pelos organizadores.

Tito Ortiz iniciou a luta tomando iniciativa. Com menos de dois minutos, o americano conectou alguns golpes em Anderson, que se limitou a ficar na defesa. Na sequência, Ortiz ainda cercou Anderson no corner dando a impressão de que dominava a luta.

Ledo engano. Em seu primeiro momento de ataque, o brasileiro conectou um cruzado de baixo para cima no rosto de Ortiz, que caiu duro no chão. O árbitro não hesitou em determinar o nocaute. Vitória espetacular de Anderson Silva para delírio da torcida presente na Flórida.

Vitor Belfort vence Evander Hollyfield

Na luta principal da noite, Vitor Belfort venceu Evander Hollyfield por nocaute técnico no primeiro round. Demonstrando muita superioridade física em relação ao rival, Vitor chegou a levar o americano de 58 anos duas vezes ao chão. Convocado de última hora para substituir, Oscar de La Hoya, cortado da luta após contrair Covid-19, Evander Hollyfield foi castigado por Belfort até a interrupção do árbitro.

Eliezer Silva vence no card preliminar

O evento teve ainda outras duas lutas no card principal e mais duas no card preliminar. Abrindo o evento, o brasileiro Eliezer Silva venceu o americano Terry Roscoe por decisão unânime dos juízes (39 a 36). Eliezer foi superior na maior parte da luta, chegando a aplicar um knockdown no terceiro round com um direto de esquerda.

