Aplicativo e-Título passará por manutenção programada

O aplicativo e-Título, da Justiça Eleitoral, passará por manutenção programada das 23h desta quinta-feira (15) até as 9h desta sexta-feira (16), e no domingo (18), das 8h às 20h. Devido ao período de ajustes e testes, o app poderá apresentar instabilidade. A Justiça Eleitoral estima que, atualmente, 28 milhões de eleitores utilizem o e-Título.

Os eleitores baixem o e-Título com antecedência para que possam utilizá-lo nos dias 2 e 30 de outubro, datas do primeiro e do segundo turno das eleições deste ano. “A exemplo do que ocorreu no segundo turno das Eleições 2020, a emissão do e-Título será restringida no dia da eleição”, afirmou.

O e-Título é um aplicativo móvel, disponível nas versões Android e iOS, para obtenção da via digital do título de eleitor. Ele também permite o acesso rápido e fácil às informações cadastradas na Justiça Eleitoral, como situação eleitoral e local de votação. Também é possível justificar o voto pelo aplicativo tanto no dia da eleição, com utilização de geolocalização, ou em até 60 dias após cada turno, com a apresentação de documentação adequada. O app ainda possibilita emitir certidões de quitação e de crimes eleitorais.

Quem tem a biometria coletada pela Justiça e emitiu o e-Título com foto, pode utilizar o documento digital para se identificar nas seções eleitorais.