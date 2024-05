Artesãos de Borba recebem materiais para fortalecer cultura durante Festejo de Santo Antônio

A Prefeitura de Borba realizou a entrega de insumos para artesãos locais com o objetivo de fortalecer o trabalho artesanal e resgatar a cultura local. As exposições de artesanatos indígenas, crochê e arte em madeira acontecerão nos dias 10, 11 e 12 de junho durante o Festejo de Santo Antônio, na Praça dos Romeiros, no centro da cidade.





Simão Peixoto, prefeito de Borba, destacou a importância da iniciativa: “Os materiais fornecidos irão aprimorar a qualidade dos produtos artesanais e também promover o desenvolvimento econômico local e a sustentabilidade do turismo na região. O Festejo de Santo Antônio é uma excelente oportunidade para mostrar aos turistas a qualidade do trabalho dos nossos artesãos, permitindo que essa produção se expanda tanto no município quanto para outros locais da Amazônia.”

Mais de 30 artesãos, a maioria mulheres, tanto da zona urbana quanto da zona rural, incluindo áreas como Foz do Canumã, Distrito de Axinim e Comunidade Santa Ana, receberam matéria-prima essencial para a produção de seus artesanatos. Entre os materiais distribuídos estão linhas de barbante para crochê, nylon para crochê, sandálias havaianas, guardanapos de pano, pérolas para customização de sandálias, furadeiras, tinta acrílica, tinta para tecido, folhas de compensado, fitas florais, chapatex, thinner, cola para madeira, pincéis, lâminas para tico-tico, cola de silicone e verniz.

Alexsandro Ferreira, secretário municipal de Turismo, estima que mais de 40 mil visitantes participem do Festejo de Santo Antônio este ano. “É a primeira vez que os artesãos participam expondo seus produtos durante os Festejos de Santo Antônio. O objetivo desta feira é dar visibilidade e valorização aos artesãos, gerando renda e incentivando a produção artística e cultural em todas as suas manifestações. Esperamos movimentar cerca de R$ 15 mil com a venda de todos os artesanatos”, afirmou Ferreira.

O apoio aos artesãos locais não apenas destaca a rica cultura de Borba, mas também impulsiona a economia local, promovendo a sustentabilidade do turismo e a preservação das tradições culturais.