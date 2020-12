Assaltante de aplicativo é preso após fuga no Jorge Teixeira

MANAUS – Policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) efetuaram, no início da madrugada desta quarta-feira (16/12), a prisão de um jovem de 19 anos, pelo roubo de um veículo do transporte por aplicativo, além de celulares da vítima.

De acordo com a equipe policial da viatura 6438, quando realizavam patrulhamento por volta de 19h50 da noite de terça-feira (15/12), os policiais foram informados pela Central de Operações sobre o roubo de um veículo modelo Hyundai HB20, cor branca e placas PHL-3C73, e de dois celulares.

Conforme detalhou a equipe, um dos aparelhos móveis estava sendo rastreado pelo proprietário do automóvel e dos celulares, que trabalha como motorista de transporte por aplicativo, o que facilitou a localização da vítima, que foi abandonada, e a detenção de um dos envolvidos no crime.

Ainda conforme os policiais, o motorista relatou que atendera uma chamada da rua 28 de Agosto, na 4ª Etapa do bairro Jorge Teixeira, com destino ao bairro Alfredo Nascimento, na mesma zona e durante o trajeto, os suspeitos, que eram dois, anunciaram o roubo. Em poder de uma arma de fogo tipo escopeta, eles teriam golpeado a vítima, tentando estrangulá-lo e em seguida colocando-o no porta-malas.

A partir de então, os infratores teriam praticado roubos na região, e em seguida se deslocado para um ramal, com a intenção de matar o motorista, porém desistiram e o abandonaram no bairro Grande Vitória. A vítima foi localizada graças ao auxílio de uma moradora, que acionou parentes e a polícia.

A equipe policial conseguiu deter um envolvido de 19 anos por volta de 0h20, após o acompanhamento do veículo mediante rastreamento do celular.

O jovem abandonou o veículo nas proximidades de um ferro velho, onde ainda tentou se esconder, mas foi detido. O segundo envolvido fugiu, levando a arma utilizada, e não foi localizado.

Tanto vítima quanto o detido e o veículo recuperado foram encaminhados ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.