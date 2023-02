‘Aumenta o rigor na fiscalização de trânsito em Rio Preto da Eva’, diz Coronel Orleilson

Com a chegada do Carnaval, a Prefeitura de Rio Preto da Eva (a 79 quilômetros de Manaus) intensificou o rigor na fiscalização de trânsito em todo o município. O objetivo é coibir abusos e diminuir as infrações de trânsito, muito comuns nesta época.

A operação já começou. “Nossas equipes já estão nas ruas. Estamos com blitz e demais ações para coibir o desrespeito à legislação, além de diminuir os acidentes”, afirmou o secretário municipal de Segurança de Rio Preto da Eva, Orleilson Guimarães.

Ainda de acordo com o secretário, a operação vai continuar após o Carnaval. “Queremos conscientizar a população que é necessário seguir as regras de trânsito e também garantir a segurança de nossos moradores e turistas”, comentou.

Até o momento, 32 veículos já foram apreendidos durante a ação. A maioria dos casos diz respeito à falta de capacete, de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e uso de sandália ao conduzir veículo.