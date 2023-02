Avião cai e homem fica gravemente ferido em Novo Aripuanã

No início da tarde desta terça-feira (21), informações apontam a possível queda de uma aeronave de pequeno porte no município de Novo Aripuanã, no interior do Amazonas. Um sobrevivente teria sido resgatado por populares que acompanham a ocorrência.

Imagens divulgadas nas redes sociais, mostram um dos sobreviventes da queda do avião de pequeno porte. De acordo com informações de população, no município localizado há 225 km da capital do Estado, não possui estrutura do Corpo de Bombeiros, com carros tanques para auxiliar no incêncio.

O sobrevivente aparece em uma cadeira de rodas sendo aparado por um profissional da saúde, apresentando várias escoriações, cortes profundos e queimaduras pelo corpo.