Avó é presa por abandono de bebê com pé e orelha amputados em Minas Gerais

A Polícia Civil prendeu em flagrante, ontem sábado (19), um homem e uma mulher suspeitos de envolvimento no abandono de um recém-nascido em Angelândia, no Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais. A criança, do sexo masculino, foi encontrada com ferimentos graves em um lote vago no Bairro Vila Nova.





O casal, de 36 e 39 anos, é mãe e padrasto de uma adolescente de 16 anos, apontada como a possível mãe do bebê. Eles moram no terreno vizinho ao local onde a criança foi achada.

Segundo a polícia, o recém-nascido estava sendo atacado por cães quando foi resgatado por dois vizinhos, que ouviram o choro e conseguiram espantar os animais. O bebê teve parte da orelha e um dos pés amputados. Em estado grave, ele foi levado de helicóptero ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte, onde permanece internado.

Testemunhas relataram que a mãe e o padrasto da adolescente viram o bebê no terreno, mas deixaram o local sem prestar socorro. Moradores também afirmaram que já havia suspeitas de gravidez, ocultada pela família, e que ouviram choros de bebê desde a noite anterior.

Ao chegar à casa da família, que estava vazia, policiais encontraram uma toalha com manchas de sangue no quarto da adolescente. O trio foi localizado na zona rural do município. Questionada, a adolescente negou o parto e disse usar uma cinta apenas para afinar a cintura. No entanto, exame médico apontou sinais compatíveis com parto recente, como lacerações e sangramento.

A jovem foi apreendida por ato infracional análogo à tentativa de homicídio qualificado. Ela foi ouvida e aguarda decisão do Ministério Público sobre eventual internação.

A mãe e o padrasto foram autuados em flagrante pelo mesmo crime e levados ao presídio de Capelinha, onde estão à disposição da Justiça.

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) não divulgou o estado de saúde do bebê.

Fonte: g1