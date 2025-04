Manaus encerra programação de Páscoa com evento no parque Gigantes da Floresta

A Prefeitura de Manaus, realiza, neste domingo, 20/4, a partir das 15h, o evento “Páscoa na Floresta”, no parque Gigantes da Floresta, no bairro Novo Aleixo, zona Norte da capital. A ação marca o encerramento da programação especial de Páscoa promovida pela gestão municipal.





Com entrada gratuita, o evento promete uma tarde repleta de lazer e cultura para toda a família, com foco especial nas crianças. A programação inclui apresentações culturais, brincadeiras temáticas e a participação especial do coelhinho da Páscoa, que fará a alegria da criançada.

O projeto “Páscoa na Floresta” conta também com a parceria das secretarias municipais de Educação (Semed) e de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc).

Programação: